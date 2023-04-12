Finnair meldet soliden März

Finnair Airbus A330 (Foto: Airbus)

Im März 2023 stiegen bei Finnair 953 Tausend Fluggäste zu, verglichen mit dem Corona März 2022 entspricht dies einem Plus von 55 Prozent.

Vor der Corona Krise im Monat März 2019 konnte Finnair noch 1,145 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, die Märzzahlen 2023 liegen also immer noch rund 17 Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Die Verkehrsleistung wurde im März 2023 verglichen mit dem Vorjahresmärz um 27 Prozent auf 2,988 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, die Nachfrage hat sich um 87,7 Prozent auf 2,322 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte 77,7 Prozent und verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresmärz um 25,1 Prozentpunkte.

Finnair konnte im März 2023 insgesamt 11.321 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Plus von gut sechzehn Prozent.