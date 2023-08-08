Finnair meldet soliden Juli

Finnair Airbus A350 (Foto: Finnair)

Im Juli 2023 stiegen bei Finnair 1,063 Millionen Fluggäste zu, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Plus von 6,3 Prozent.

Vor der Corona Krise im Monat Juli 2019 konnte Finnair noch 1,447 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, die Julizahlen 2023 liegen also immer noch 27 Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Die Verkehrsleistung wurde im Juli 2023 verglichen mit dem Vorjahresjuli um zwölf Prozent auf 3,216 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, die Nachfrage hat sich um 9,8 Prozent auf 2,728 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte 84,8 Prozent und verschlechterte sich verglichen mit dem Vorjahresjuli um 1,8 Prozentpunkte.

Finnair konnte im Juli 2023 insgesamt 10.909 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Plus von achtzehn Prozent.