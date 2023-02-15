Finnair meldet soliden Januar

Finnair Airbus A350 (Foto: Finnair)

Im Januar 2023 stiegen bei Finnair 816 Tausend Fluggäste zu, verglichen mit dem Corona Januar 2022 entspricht dies einem Plus von 80,9 Prozent.

Vor der Corona Krise im Monat Januar 2020 konnte Finnair noch 1,122 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, die Januarzahlen 2022 liegen also immer noch 28 Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Die Verkehrsleistung wurde im Januar 2023 verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 19,4 Prozent auf 2,893 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, die Nachfrage hat sich um 91,0 Prozent auf 2,087 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte 72,7 Prozent und verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 27,1 Prozentpunkte.

Finnair konnte im Januar 2023 insgesamt 9.456 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Rückgang von 24,7 Prozent.