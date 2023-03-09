Finnair meldet soliden Februar

Finnair Airbus A330 (Foto: Airbus)

Im Februar 2023 stiegen bei Finnair 823,5 Tausend Fluggäste zu, verglichen mit dem Corona Februar 2022 entspricht dies einem Plus von 86 Prozent.

Vor der Corona Krise im Monat Februar 2020 konnte Finnair noch eine Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, die Februarzahlen 2023 liegen also immer noch rund 20 Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Die Verkehrsleistung wurde im Februar 2023 verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 24,8 Prozent auf 2,669 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, die Nachfrage hat sich um 114 Prozent auf 2,009 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte 75,2 Prozent und verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 31,4 Prozentpunkte.

Finnair konnte im Februar 2023 insgesamt 9.880 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Rückgang von knapp 21 Prozent.