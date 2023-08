Finnair meldet mehr Passagiere

Im Juni 2012 stiegen bei Finnair rund 798.700 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuni einer Zunahme von 10,1 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde um 1,3 Prozentpunkte auf 2,542 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte mit dieser Expansion gut mithalten, es konnten 2,073 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, was einer Zunahme von 9,3 Prozentpunkten entspricht. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresjuni um 4,2 Prozentpunkte auf 67,7 Prozent. Finnair konnte im Juni 12.532 Tonnen an Fracht transportieren, was einer Zunahme von 1,7 Prozent entspricht. Mit Finnair flogen im ersten Halbjahr 2012 4,332 Millionen Fluggäste, dies waren 10,4 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahresperiode.