Finnair meldet mehr Passagiere

Im April 2012 stiegen bei Finnair rund 720.300 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresapril einer Zunahme von zehn Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde im April verglichen mit dem Vorjahresapril mit 2,362 Milliarden Sitzplatzkilometer auf dem gleichem Niveau gehalten, die Nachfrage verbesserte sich um 10,2 Prozentpunkte auf 1,804 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresapril um 6,2 Prozentpunkte auf 66 Prozent gestiegen. Finnair konnte im April 2012 12.054 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht gegenüber dem April 2011 einem Anstieg von 8,4 Prozentpunkten.