Finnair meldet mehr Passagiere

Im März 2012 stiegen bei Finnair rund 771.800 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmärz einer Zunahme von 11,6 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde im März verglichen mit dem Vorjahresmärz um 3,6 Prozentpunkte auf 2,662 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 9,1 Prozentpunkte auf 2,076 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresmärz um 5,6 Prozentpunkte auf 78 Prozent gestiegen. Finnair konnte im März 2012 13.298 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht gegenüber dem März 2011 einem Anstieg von 3,4 Prozentpunkten.