Finnair meldet mehr Passagiere

Im Oktober 2011 stiegen bei Finnair rund 701.100 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresoktober einer Zunahme von 7,2 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im Oktober 2011 gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 14,8 Prozent auf 2,512 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte mit dieser relativ starken Verkehrsausweitung nicht mithalten, es konnten 1,851 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, was einer Zunahme von 9,1 Prozent entspricht. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresoktober um 3,9 Prozent auf unbefriedigende 73,9 Prozent gesunken. Finnair konnte im Oktober 2011 13.324 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht gegenüber dem Oktober 2010 einem Anstieg von 8,5 Prozent.