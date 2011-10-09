Finnair meldet mehr Passagiere

Im September 2011 stiegen bei Finnair rund 714.000 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresseptember einer Zunahme von satten 9,6 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im September 2011 gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 14,7 Prozent auf 2,473 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte mit dieser relativ starken Expansion gut mithalten, es konnten 1,808 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, was einer Zunahme von 11,9 Prozent entspricht. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresseptember um 1,8 Prozent auf 73,1 Prozent gesunken. Finnair konnte im September 2011 13.379 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht gegenüber dem September 2010 einem Anstieg von 10,7 Prozent.