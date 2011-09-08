Finnair meldet mehr Passagiere

Im August 2011 stiegen bei Finnair rund 699.800 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einer Zunahme von 8,6 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im August 2011 gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 13,3 Prozent auf 2,502 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte mit dieser relativ starken Expansion gut mithalten, es konnten 1,923 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, was einer Zunahme von 11,1 Prozent entspricht. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresaugust um 1,5 Prozent auf 76,9 Prozent gesunken. Finnair konnte im August 2011 12.818 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht gegenüber dem August 2010 einem Anstieg von 15 Prozent.