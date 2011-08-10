Finnair meldet mehr Passagiere

Im Juli 2011 stiegen bei Finnair rund 760.500 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einer Zunahme von 14,7 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im Juli 2011 gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 14,7 Prozent auf 2,577 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte mit dieser relativ starken Expansion gut mithalten, es konnten 2,117 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, was einer Zunahme von 14,6 Prozent entspricht. Die Auslastung blieb gegenüber dem Vorjahresjuli mit 82,1 Prozent praktisch gleich. Finnair konnte im Juli 2011 9.900 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht gegenüber dem Juli 2010 einem Anstieg von 4,4 Prozent.