Finnair meldet mehr Passagiere

Im Juni 2011 stiegen bei Finnair rund 725.200 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuni einer Zunahme von 11,5 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im Juni 2011 gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 15,8 Prozent auf 2,510 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte mit dieser relativ starken Expansion nicht ganz mithalten, es konnten 1,897 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, was einer Zunahme von 13,3 Prozent entspricht. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresjuni um 1,6 Punkte auf 75,6 Prozent. Finnair konnte im Juni 2011 10.902 Tonnen an Fracht transportieren, was einem Rückgang von 2 Prozent entspricht.