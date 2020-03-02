Finnair meldet mehr Passagiere

Finnair Airbus A350 (Foto: Finnair)

Im Januar 2020 stiegen bei Finnair 1,122 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjanuar einer Zunahme von 11,3 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresjanuar um 10,5 Prozent auf 3,982 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 11,9 Prozent auf 3,105 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresjanuar um einen Prozentpunkt auf 78,0 Prozent verbessert.

Finnair konnte im Januar 12.661 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Wachstum von 5,6 Prozent.