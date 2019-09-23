Finnair meldet mehr Passagiere

Finnair Airbus A350 (Foto: Finnair)

Im August 2019 stiegen bei Finnair 1,361 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einer Zunahme von 12,9 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im August verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 9,3 Prozent auf 4,260 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 12,8 Prozent auf 3,698 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresaugust um 2,6 Prozentpunkte auf 86,8 Prozent verbessert. Finnair konnte im August 15.245 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht gegenüber dem August 2018 einem Wachstum von 7,8 Prozent.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres stiegen bei Finnair mit 9,867 Millionen Passagieren zehn Prozent mehr Leute ein als ein Jahr zuvor.