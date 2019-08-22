Finnair meldet mehr Passagiere

Finnair Airbus A350 (Foto: Finnair)

Im Juli 2019 stiegen bei Finnair 1,447 Millionen Passagiere zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einer Zunahme von 11,4 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im Juli verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 10,7 Prozent auf 4,369 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich um 12,2 Prozent auf 3,914 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung im Passagierverkehr hat sich um 1,2 Prozentpunkte auf hohe 89,6 Prozent verbessert.

Finnair konnte im Juli 2019 insgesamt 14.783 Tonnen an Fracht transportieren, das waren vier Prozent mehr als im Juli 2018.

In den ersten sieben Monaten flogen mit dem Flag Carrier Finnlands 8,506 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 9,6 Prozent.