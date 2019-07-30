Finnair meldet mehr Passagiere

Finnair Airbus A350 (Foto: Finnair)

Im Juni 2019 stiegen bei Finnair 1,388 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuni einem Passagierwachstum von 11,9 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 11,2 Prozent auf 4,205 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte sich um 12,2 Prozent auf 3,621 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessern. Die Auslastung hat sich um 0,8 Prozentpunkte auf 86,2 Prozent verbessert.

Finnair konnte im Juni 14.859 Tonnen an Fracht transportieren, was einem Wachstum von 6,8 Prozent entspricht.

Mit Finnair flogen im ersten Halbjahr 2019 insgesamt 7,059 Millionen Fluggäste, dies waren neun Prozent mehr als in der gleichen Vorjahresperiode.