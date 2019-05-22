Finnair meldet mehr Passagiere

Finnair Airbus A350 (Foto: Finnair)

Im April 2019 stiegen bei Finnair 1,227 Millionen Fluggäste zu, verglichen mit dem Vorjahresapril entspricht dies einem Wachstum von 14,8 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresapril um 19,6 Prozent auf 3,923 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 7,7 Prozent auf 3,194 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresapril um 1,2 Prozentpunkte auf 81,4 Prozent verschlechtert. Finnair konnte im April 14.287 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Zuwachs von 24,8 Prozent.

In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres flogen mit Finnair 4,375 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 7,1 Prozent.