Finnair meldet mehr Passagiere

Finnair Airbus A350 (Foto: Finnair)

Im März 2019 stiegen bei Finnair 1,145 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmärz einer Zunahme von 4,6 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresmärz um elf Prozent auf 3,738 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich gleichzeitig um 2,8 Prozent auf 2,928 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresmärz um 6,2 Prozentpunkte auf 78,3 Prozent zurückgegangen. Finnair konnte im März 2019 insgesamt 13.910 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Plus von 16,2 Prozent.

Im ersten Quartal 2019 konnte Finnair 3,148 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 4,3 Prozent.