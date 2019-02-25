Finnair meldet mehr Passagiere

Finnair Airbus A350 (Foto: Finnair)

Im Januar 2019 stiegen bei Finnair 1,008 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjanuar einer Zunahme von 4,4 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresjanuar um zehn Prozent auf 3,604 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 5,7 Prozent auf 2,775 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresjanuar um 3,1 Prozentpunkte auf 77,0 Prozent verschlechtert.

Finnair konnte im Januar 11.986 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Wachstum von 27,5 Prozent.

Im Geschäftsjahr 2018 konnte Finnair 13,281 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 11,6 Prozent.