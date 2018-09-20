Finnair meldet mehr Passagiere

Airbus A350-900 Finnair (Foto: Airbus)

Im August 2018 stiegen bei Finnair 1,205 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einer Zunahme von 11,5 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im August verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 15,3 Prozent auf 3,897 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um dreizehn Prozent auf 3,279 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresaugust um 1,7 Prozentpunkte auf 84,1 Prozent zurückgegangen. Finnair konnte im August 14.148 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht gegenüber dem August 2017 einem Rückgang von 2.9 Prozent.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres stiegen bei Finnair mit 8,967 Millionen Passagieren 13,9 Prozent mehr Leute ein als ein Jahr zuvor.