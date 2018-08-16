Finnair meldet mehr Passagiere

Airbus A350-900 Finnair (Foto: Airbus)

Im Juli 2018 stiegen bei Finnair 1,288 Millionen Passagiere zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einer Zunahme von 15,2 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im Juli verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 14,1 Prozent auf 3,948 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich um 11,8 Prozent auf 3,489 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung im Passagierverkehr hat sich um 1,9 Prozentpunkte auf immer noch hohe 88,4 Prozent abgeschwächt.

Finnair konnte im Juli 2018 insgesamt 14.210 Tonnen an Fracht transportieren, das waren 1,1 Prozent mehr als im Juli 2017.

In den ersten sieben Monaten flogen mit dem Flag Carrier Finnlands 7,762 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 14,3 Prozent.