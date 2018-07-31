Finnair meldet mehr Passagiere

Airbus A350-900 Finnair (Foto: Airbus)

Im Juni 2018 stiegen bei Finnair 1,240 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuni einem Passagierwachstum von 12,8 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 16,4 Prozent auf 3,781 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte sich um 14,5 Prozent auf 3,228 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessern. Die Auslastung ist um 1,4 Prozentpunkte auf 85,4 Prozent zurückgegangen.

Finnair konnte im Juni 13.911 Tonnen an Fracht transportieren, was einer Abnahme von 2,9 Prozent entspricht.