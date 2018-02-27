Finnair meldet mehr Passagiere

Airbus A350-900 Finnair (Foto: Airbus)

Im Januar 2018 stiegen bei Finnair 965.700 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjanuar einer Zunahme von 15,6 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresjanuar um 19,8 Prozent auf 3,276 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 19,3 Prozent auf 2,625 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresjanuar um 0,4 Prozentpunkte auf 80,1 Prozent verschlechtert.

Finnair konnte im Januar 9.397 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Rückgang von 3,5 Prozent.

Im Geschäftsjahr 2017 konnte Finnair 11,904 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 9,6 Prozent.