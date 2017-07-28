Finnair meldet mehr Passagiere

Im Juni 2017 stiegen bei Finnair 1,100 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuni einem Passagierwachstum von 9,1 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 9,9 Prozent auf 3,248 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte sich um 13,4 Prozent auf 2,819 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessern. Die Auslastung ist um 2,7 Prozentpunkte auf 86,8 Prozent angestiegen.

Finnair konnte im Juni 14.323 Tonnen an Fracht transportieren, was einer Zunahme von 11,6 Prozent entspricht.

Mit Finnair flogen im ersten Halbjahr 2017 insgesamt 5,674 Millionen Fluggäste, dies waren 7,5 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahresperiode.