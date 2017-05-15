Finnair meldet mehr Passagiere

Im April 2017 stiegen bei Finnair 960,2 Tausend Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresapril einem Wachstum von 13,3 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresapril um 9,9 Prozent auf 2,836 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 21,3 Prozent auf 2,350 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresapril um 7,8 Prozentpunkte auf 82,9 Prozent verbessert.

Finnair konnte im April 12.382 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Rückgang von 24,8 Prozent.

Finnair konnte in den ersten vier Monaten des laufenden Jahres insgesamt 3,564 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 6,4 Prozent.