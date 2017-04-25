Finnair meldet mehr Passagiere

Im März 2017 stiegen bei Finnair 934 Tausend Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmärz einer Zunahme von 3,1 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresmärz um 2,2 Prozent auf 2,850 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich gleichzeitig um 4,1 Prozent auf 2,308 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresmärz um 1,5 Prozentpunkte auf 81,0 Prozent angestiegen. Finnair konnte im März 2016 insgesamt 12.514 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Plus von 3,2 Prozent.

Im ersten Quartal 2017 konnte Finnair 2,603 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 4,1 Prozent.