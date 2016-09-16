Finnair meldet mehr Passagiere

Finnair Airbus A340 (Foto: Airbus)

Im August 2016 stiegen bei Finnair 991.700 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einer Zunahme von 2,3 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im August verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 7,5 Prozent auf 3,046 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 3,5 Prozent auf 2,530 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresaugust um 3,2 Prozentpunkte auf 83,1 Prozent zurückgegangen. Finnair konnte im August 12.490 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht gegenüber dem August 2015 einer Zunahme von 9,6 Prozent.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres stiegen bei Finnair mit 7,295 Millionen Passagieren 6,6 Prozent mehr Leute ein als ein Jahr zuvor.