Finnair meldet mehr Passagiere

Finnair Airbus A340 (Foto: Airbus)

Im Juli 2016 stiegen bei Finnair 1,034 Millionen Passagiere zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einer Zunahme von 5,5 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im Juli verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 7,4 Prozent auf 3,099 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich um 8,6 Prozent auf 2,748 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung im Passagierverkehr hat sich um 0,4 Prozentpunkte auf immer noch hohe 88,7 Prozent abgeschwächt. Finnair konnte im Juli 2015 12.926 Tonnen an Fracht transportieren, das waren 15,9 Prozent mehr als im Juli 2015.

In den ersten sieben Monaten flogen mit dem Flag Carrier Finnlands 6,387 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 8,5 Prozent.