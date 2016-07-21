Finnair meldet mehr Passagiere

Finnair Airbus A340 (Foto: Airbus)

Im Juni 2016 stiegen bei Finnair rund 1,009 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuni einem Passagierwachstum von 6,7 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 10,5 Prozent auf 2,956 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte sich um 9,7 Prozent auf 2,485 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessern. Die Auslastung hat sich um 0,6 Prozentpunkte auf 84,1 Prozent abgeschwächt. Finnair konnte im Juni 12.834 Tonnen an Fracht transportieren, was einer Zunahme von 17,3 Prozent entspricht.

Mit Finnair flogen im ersten Halbjahr 2016 5,280 Millionen Fluggäste, dies waren 7,6 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahresperiode.