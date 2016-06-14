Finnair meldet mehr Passagiere

Finnair Airbus A340 (Foto: Airbus)

Im Mai 2016 stiegen bei Finnair 923,1 Tausend Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmai einer Zunahme von 6,6 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 12,5 Prozent auf 2,976 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte mit dieser Expansion weniger gut mithalten, es konnten 2,169 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, was einer Zunahme von 9,4 Prozent entspricht. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresmai um 2,1 Prozentpunkte auf relativ tiefe 72,9 Prozent. Finnair konnte im Mai 2016 12.441 Tonnen an Fracht transportieren, was einem Wachstum von 20,8 Prozent entspricht.

In den ersten fünf Monaten konnte Finnair insgesamt 4,271 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 7,9 Prozent.