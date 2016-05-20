Finnair meldet mehr Passagiere

Finnair Airbus A340 (Foto: Airbus)

Im April 2016 stiegen bei Finnair 847,2 Tausend Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresapril einer Zunahme von 4,4 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresapril um 3,2 Prozent auf 2,581 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verschlechterte sich um 0,1 Prozent auf 1,937 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresapril um 2,4 Prozentpunkte auf 75,1 Prozent verschlechtert. Finnair konnte im April 12.772 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Zuwachs von 24,8 Prozent.