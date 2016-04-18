Finnair meldet mehr Passagiere

Airbus A350-900 Finnair (Foto: Airbus)

Im März 2016 stiegen bei Finnair 905,8 Tausend Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmärz einer Zunahme von 6,5 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresmärz um 3,3 Prozent auf 2,789 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich gleichzeitig um 4,2 Prozent auf 2,216 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresmärz um 0,6 Prozentpunkte auf 79,5 Prozent angestiegen. Finnair konnte im März 2016 11.638 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Plus von drei Prozent.

Im ersten Quartal 2016 konnte Finnair 2,501 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 9,5 Prozent.