Finnair meldet mehr Passagiere

Finnair Airbus A340 (Foto: Airbus)

Im Januar 2016 stiegen bei Finnair rund 780.500 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjanuar einer Zunahme von 9,4 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresjanuar um 4,4 Prozent auf 2,732 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 6,3 Prozent auf 2,127 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresjanuar um 1,4 Prozentpunkte auf 77,9 Prozent verbessert. Finnair konnte im Januar 10.742 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Wachstum von 14,9 Prozent.

Von Januar bis Dezember 2015 konnte Finnair 10,294 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einer Zunahme von 6,9 Prozent.