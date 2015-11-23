Finnair meldet mehr Passagiere

Airbus A350-900 Finnair (Foto: Airbus)

Im Oktober 2015 stiegen bei Finnair rund 933.500 Passagiere zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresoktober einer Zunahme von gut elf Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresoktober wurde die Verkehrsleistung um 4,2 Prozent auf 2,789 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet, die Nachfrage konnte mit dieser Expansion gut mithalten, es konnten 2,269 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, was einer Zunahme von 6,8 Prozent entspricht. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresoktober um 1,9 Prozentpunkte auf 81,4 Prozent angestiegen. Finnair konnte im Oktober 12.654 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einer Abnahme von 2,5 Prozent.

Von Januar bis Ende Oktober flogen mit der Fluggesellschaft aus Finnland 8,695 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 6,1 Prozent.