Finnair meldet mehr Passagiere

Finnair Airbus A340 (Foto: Airbus)

Im September 2015 stiegen bei Finnair rund 916.700 Fluggäste zu, verglichen mit dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Wachstum von neun Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresseptember um 2,5 Prozent auf 2,712 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte mit dieser Expansion gut mithalten, es konnten 2,214 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, was einer Zunahme von 4,4 Prozent entspricht. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresseptember um 1,4 Prozentpunkte auf 81,6 Prozent angestiegen. Finnair konnte im September 10.938 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Rückgang von vierzehn Prozent.

Von Januar bis Ende September konnte Finnair 7,761 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von 5,5 Prozent.