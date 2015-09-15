Finnair meldet mehr Passagiere

Finnair Airbus A340 (Foto: Airbus)

Im August 2015 stiegen bei Finnair rund 960.000 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einer Zunahme von 8,7 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im August 2014 verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 1,6 Prozent auf 2,833 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 3,3 Prozent auf 2,455 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresaugust um 1,5 Prozentpunkte auf 86,3 Prozent angestiegen. Finnair konnte im August 11.399 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht gegenüber dem August 2014 einer Abnahme von 10,3 Prozent.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres stiegen bei Finnair mit 6,845 Millionen Passagieren 5,1 Prozent mehr Leute ein als ein Jahr zuvor.