Finnair meldet mehr Passagiere

Finnair Airbus A340 (Foto: Airbus)

Im Juli 2015 stiegen bei Finnair rund 979,8 Tausend Passagiere zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einer Zunahme von 8,7 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im Juli verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um knapp zwei Prozent auf 2,838 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich um 2,9 Prozent auf 2,530 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung im Passagierverkehr hat sich um 0,9 Prozentpunkte auf hohe 89,1 Prozent verbessert. Finnair konnte im Juli 2015 11.151 Tonnen an Fracht transportieren, das waren 16,2 Prozent weniger als im Juli 2014.

In den ersten sieben Monaten flogen mit dem Flag Carrier Finnlands 5,885 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 4,5 Prozent.