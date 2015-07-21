Finnair meldet mehr Passagiere

Finnair Airbus A340 (Foto: Airbus)

Im Juni 2015 stiegen bei Finnair rund 945.100 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuni einer Zunahme von 5,7 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 0,1 Prozent auf 2,675 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgenommen, die Nachfrage konnte sich um 1,7 Prozent auf 2,265 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessern. Die Auslastung hat sich um 1,3 Prozentpunkte auf 84,7 Prozent verbessert. Finnair konnte im Juni 10.940 Tonnen an Fracht transportieren, was einer Abnahme von fünfzehn Prozent entspricht.

Mit Finnair flogen im ersten Halbjahr 2015 4,905 Millionen Fluggäste, dies waren 3,7 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahresperiode.