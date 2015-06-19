Finnair meldet mehr Passagiere

Im Mai 2015 stiegen bei Finnair 866 Tausend Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmai einer Zunahme von 5,7 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 1,5 Prozent auf 2,645 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte mit dieser Expansion weniger gut mithalten, es konnten 1,983 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, was einer Zunahme von 0,6 Prozent entspricht. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresmai um 0,7 Prozentpunkte auf 75 Prozent. Finnair konnte im Mai 2015 10.301 Tonnen an Fracht transportieren, was einer Abnahme von 20 Prozent entspricht.