Finnair meldet mehr Passagiere

Im April 2015 stiegen bei Finnair rund 811.300 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresapril einer Zunahme von 1,1 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresapril um 0,3 Prozent auf 2,501 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgenommen, die Nachfrage verschlechterte sich um 2,6 Prozent auf 1,939 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresapril um 1,9 Prozentpunkte auf 77,5 Prozent verschlechtert. Finnair konnte im April 10.233 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Rückgang von 19,2 Prozent.