Finnair meldet mehr Passagiere

Im März 2015 stiegen bei Finnair rund 850.400 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmärz einer Zunahme von 4,3 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresmärz um 3,8 Prozent auf 2,698 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich gleichzeitig um 3,5 Prozent auf 2,128 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresmärz um 0,2 Prozentpunkte auf 78,9 Prozent zurückgegangen. Finnair konnte im März 2015 11.299 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Minus von elf Prozent.