Finnair meldet mehr Passagiere

Im Januar 2015 stiegen bei Finnair rund 713.400 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjanuar einer Zunahme von 1,6 Prozent .

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresjanuar um 2,6 Prozent auf 2,616 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verschlechterte sich um 1,2 Prozent auf 2,001 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresjanuar um 1,1 Prozentpunkte auf 76,5 Prozent zurückgegangen. Finnair konnte im Januar 9.345 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht gegenüber dem Januar 2014 einer Abnahme von 17,1 Prozent.

Im Geschäftsjahr 2014 konnte Finnair 9,629 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Passagierwachstum von 3,9 Prozent.