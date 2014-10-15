Finnair meldet mehr Passagiere

Im September 2014 stiegen bei Finnair rund 842.100 Fluggäste zu, gegenüber dem Vorjahresseptember entspricht dies einer Zunahme von 1,5 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde mit 2,644 Milliarden Sitzplatzkilometern gleich wie im Vorjahresseptember gehalten, die Nachfrage hat sich um 1,2 Prozent auf 2,121 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechtert. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresseptember um 0,9 Prozentpunkte auf 80,2 Prozent zurück gegangen. Finnair konnte im September 12.714 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Minus von 3,2 Prozent. Von Januar bis Ende September konnte Finnair 7,356 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einer Zunahme von 3,3 Prozent.