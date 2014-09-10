Finnair meldet mehr Passagiere

Finnair Airbus A320 (Archiv: Robert Kühni)

Im August 2014 stiegen bei Finnair rund 883.000 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einer Zunahme von 2,9 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im August 2014 gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 0,2 Prozent auf 2,789 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage ging um 0,3 Prozent auf 2,366 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresaugust um 0,4 Prozentpunkte auf 84,8 Prozent zurück . Finnair konnte im August 12.705 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht gegenüber dem August 2013 einer Abnahme von 3,3 Prozent. In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres stiegen bei Finnair mit 6,514 Millionen Passagieren 3,5 Prozent mehr Leute ein als ein Jahr zuvor.