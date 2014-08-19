Finnair meldet mehr Passagiere

Im Juli 2014 stiegen bei Finnair rund 901,7 Tausend Passagiere zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einer Zunahme von 2,8 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im Juli verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um zwei Prozent auf 2,786 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert, die Nachfrage ging um 0,1 Prozent auf2,458 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück. Die Auslastung im Passagierverkehr hat sich um 1,7 Prozentpunkte auf 88,2 Prozent verbessert. Finnair konnte im Juli 2014 13.302 Tonnen an Fracht transportieren, das waren 0,3 Prozent weniger als im Juli 2013.