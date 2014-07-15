Finnair meldet mehr Passagiere

Im Juni 2014 stiegen bei Finnair rund 893.800 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuni einer Zunahme von 4,4 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 0,6 Prozent auf 2,678 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgenommen, die Nachfrage ging ebenfalls um 0,6 Prozent auf 2,232 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück. Die Auslastung blieb mit 83,4 Prozent unverändert. Finnair konnte im Juni 12.878 Tonnen an Fracht transportieren, was einer Abnahme von 2,3 Prozent entspricht. Mit Finnair flogen im ersten Halbjahr 2014 4,730 Millionen Fluggäste, dies waren 3,8 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahresperiode.