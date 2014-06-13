Finnair meldet mehr Passagiere

Im Mai 2014 stiegen bei Finnair 819 Tausend Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmai einer Zunahme von 5,7 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 2,6 Prozent auf 2,605 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte mit dieser Expansion gut mithalten, es konnten 1,972 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, was einer Zunahme von 3,5 Prozent entspricht. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresmai um 0,7 Prozentpunkte auf 75,7 Prozent. Finnair konnte im Mai 2014 12.922 Tonnen an Fracht transportieren, was einer Zunahme von 11,2 Prozent entspricht.