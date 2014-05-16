Finnair meldet mehr Passagiere

Im April 2014 stiegen bei Finnair rund 802.700 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresapril einer Zunahme von 4,8 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresapril um 0,5 Prozent auf 2,508 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgenommen, die Nachfrage verbesserte sich um 4,2 Prozent auf 1,991 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresapril um 3,6 Prozentpunkte auf 79,4 Prozent verbessert. Finnair konnte im April 12.668 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Zuwachs von 3,8 Prozent.