Finnair meldet mehr Passagiere

Finnair Airbus A320 (Archiv: Robert Kühni)

Im März 2014 stiegen bei Finnair rund 815.500 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmärz einer Zunahme von 1,8 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresmärz um 3,9 Prozent auf 2,600 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage verschlechterte sich um 5,4 Prozent auf 2,056 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresmärz um 1,2 Prozentpunkte auf 79,0 Prozent zurückgegangen. Finnair konnte im März 2014 13.447 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Plus von zehn Prozent.