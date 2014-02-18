Finnair meldet mehr Passagiere

Im Januar 2014 stiegen bei Finnair rund 702.300 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjanuar einer Zunahme von 2,7 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresjanuar um 2,4 Prozent auf 2,552 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage verschlechterte sich um drei Prozent auf 1,978 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresjanuar um 0,4 Prozentpunkte auf 77,5 Prozent zurückgegangen. Finnair konnte im Januar 11.273 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht gegenüber dem Januar 2013 einer Zunahme von 11,4 Prozent. Im Geschäftsjahr 2013 konnte Finnair 9,269 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von 5,6 Prozent.